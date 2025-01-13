Посол Украины в Польше вручил верительные грамоты Дуде
Новости — Понедельник, 13 января 2025, 19:54 —
Украинский посол в Варшаве Василий Боднар в понедельник, 13 января, вручил верительные грамоты президенту Польши Анджею Дуде.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило посольство в Facebook.
В коротком сообщении отмечается, что посол Украины в Польше вручил президенту Польши Анджею Дуде верительные грамоты.
Этот шаг знаменует завершение формальных процедур, необходимых для начала работы нового посла в государстве пребывания.
Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Василия Боднара послом в Польше в октябре 2024 года.
Боднар работал украинским дипломатом в Польше с 2006 по 2010 год, а затем был заместителем министра иностранных дел с 2017 по 2021 год.
В 2021 году Боднар возглавил посольство в Турции, которым до него руководил нынешний министр иностранных дел Андрей Сибига.
Предыдущий посол в Варшаве, Василий Зварич, был переведен в Прагу, где возглавил посольство.