Посол Украины в Польше вручил верительные грамоты Дуде

Украинский посол в Варшаве Василий Боднар в понедельник, 13 января, вручил верительные грамоты президенту Польши Анджею Дуде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило посольство в Facebook.

В коротком сообщении отмечается, что посол Украины в Польше вручил президенту Польши Анджею Дуде верительные грамоты.

Этот шаг знаменует завершение формальных процедур, необходимых для начала работы нового посла в государстве пребывания.

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Фото: Посольство Украины в Польше

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Василия Боднара послом в Польше в октябре 2024 года.

Боднар работал украинским дипломатом в Польше с 2006 по 2010 год, а затем был заместителем министра иностранных дел с 2017 по 2021 год.

В 2021 году Боднар возглавил посольство в Турции, которым до него руководил нынешний министр иностранных дел Андрей Сибига.

Предыдущий посол в Варшаве, Василий Зварич, был переведен в Прагу, где возглавил посольство.