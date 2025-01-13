Посол України в Польщі вручив вірчі грамоти Дуді

Український посол у Варшаві Василь Боднар у понеділок, 13 січня, вручив вірчі грамоти президенту Польщі Анджею Дуді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило посольство у Facebook.

У короткому повідомленні зазначається, що посол України в Польщі вручив президенту Польщі Анджею Дуді вірчі грамоти.

Цей крок знаменує завершення формальних процедур, необхідних для початку роботи нового посла в державі перебування.

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Фото: Посольство України в Польщі

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Василя Боднара послом у Польщі у жовтні 2024 року.

Боднар працював українським дипломатом у Польщі з 2006 по 2010 рік, а потім був заступником міністра закордонних справ з 2017 по 2021 рік.

У 2021 році Боднар очолив посольство у Туреччині, яким до нього керував теперішній міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Попередній посол у Варшаві, Василь Зварич, був переведений до Праги, де очолив посольство.