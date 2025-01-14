В Киев прибыл министр обороны Германии

Во вторник, 14 января, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

Об этом сообщает DW, передает "Европейская правда".

Писториус заявил, что хочет обсудить с украинским правительством дальнейшую военную поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии.

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"Для меня важно показать этой поездкой, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал о том, что Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе стоит на стороне Украины. Не одна, а вместе с пятеркой стран и многими другими союзниками", – заявил он в интервью журналистам в Киеве.

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Накануне Писториус провел переговоры в Варшаве с коллегами из Польши, Франции, Италии и Великобритании о дальнейшей помощи Киеву.

Германия вместе с четырьмя крупными европейскими партнерами намерена наращивать усилия по укреплению оборонной промышленности Украины.

Тогда же он заявил, что с целью усиления украинской артиллерии передает Украине первую новую колесную гаубицу RCH 155.

Первые шесть из этих систем сначала останутся в Германии и будут использоваться для тренировок украинских солдат.