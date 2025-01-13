Министры обороны 5 стран Европы собрались в Варшаве с приближением президентства Трампа

Министры обороны Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании встретились в понедельник в Варшаве, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности в новом пятистороннем формате, созданном после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Европейские союзники, прежде всего, стремятся укрепить европейскую безопасность и готовность к конфликтам на фоне возвращения Трампа в Белый дом. Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от сокращения военной помощи Украине.

"Мы будем поддерживать Украину на ее пути столько, сколько потребуется. Это остается в силе", – сказал он в начале консультаций пяти министров.

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"Нам нужен справедливый и длительный мир, который должен быть конечным результатом. Мир, о котором не ведутся переговоры через голову Украины с кем-либо, но который является справедливым, устойчивым и может быть гарантирован", – добавил Писториус.

Министры также должны были обсудить долгосрочное укрепление украинской оборонной промышленности, и заявили, что европейские оборонные компании и их соответствующие цепи поставок могут и должны играть важную роль в этом.

Писториус сказал, что "наши отрасли, в свою очередь, будут учиться на украинском опыте применения систем и вооружений на поле боя".

Пока непонятно, продолжат ли США свою нынешнюю военную поддержку Украины под руководством Трампа, и если да, то в какой степени.

За неделю до инаугурации Трампа 20 января европейские министры обороны также хотят обсудить дальнейшую помощь Украине.

Будет также показательно, как министры отреагируют на последние заявления Трампа о претензиях на Гренландию, которая принадлежит Дании, и его амбиции по аннексии Канады – обоих союзников по НАТО.

Напомним, 3 февраля ЕС проведет саммит, посвященныйукреплению своей обороны.