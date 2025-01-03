Трамп намекнул, что не видит причин отказываться от TikTok

Избранный президент США Дональд Трамп намекнул, что не видит причин отказываться от платформы TikTok, поскольку видит ее для себя влиятельным инструментом распространения информации.

Как пишет "Европейская правда", сообщение об этом он опубликовал в своем X (Twitter), где дублируются его публикации из соцсети Truth Social, которая является для Трампа основной.

Дональд Трамп опубликовал таблицу результатов его контента в TikTok по состоянию на начало января 2025 года. Из нее следует, что контент получил десятки миллиардов просмотров, и что его учетные записи по совокупному показателю в разы опережают контент и его соперницы на выборах Камалы Харрис, и таких поп-звезд как Тейлор Свифт и Бейонсе.

"Почему бы я должен был думать об отказе от TikTok?", – риторически прокомментировал избранный президент.

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Why would I want to get rid of TikTok?



Donald Trump Truth Social 12:15 AM EST 01/03/25 pic.twitter.com/J1SkgYR3Ka – Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 3, 2025

Напомним, в странах Запада не один год ведутся дискуссии о необходимости пристального внимания к приложению TikTok, вплоть до его запрета, из-за вопросов к его алгоритмам и связи с Китаем, где бизнес может скрыто работать в интересах власти. Несмотря на это, многие топ-политики – или их коммуникационные команды – продолжают использовать платформу для продвижения своего контента.

Это внимание особенно усилилось после скандального первого тура президентских выборов в Румынии, где победу ранее малоизвестного ультраправого кандидата в значительной степени обеспечила удачная кампания в TikTok. Конституционный Суд Румынии беспрецедентно отменил результаты и распорядился перезапустить избирательный процесс, а Еврокомиссия открыла официальное производство против TikTok.