Блинкен и Остин объяснили, почему опасно преждевременно прекращать огонь в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, которые покидают должности, в совместной колонке для издания The New York Times объяснили опасность сокращения военной помощи Украине и преждевременного прекращения огня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на публикацию министров в NYT.

В материале они перечислили рычаги, которые следует использовать, в том числе будущей администрации США, чтобы положить конец войне Владимира Путина и установить прочный мир, который обеспечит украинцам возможность сдерживать дальнейшую российскую агрессию и защищать свою территорию.

Блинкен и Остин подчеркнули, что Путин сохраняет свои имперские амбиции, поэтому потенциальное сокращение помощи Украине и принуждение к преждевременному прекращению огня просто "позволят Путину отдохнуть, перевооружиться и в конце концов снова атаковать".

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"Это был бы мир через капитуляцию, который не был бы миром вообще", – заявили Блинкен и Остин.

Они отметили, что при таком сценарии Украина будет раздавлена под сапогом Путина, Европа окажется под тенью тирана, стремящегося восстановить развалившуюся московскую империю, а друзья США в других странах могут столкнуться с новыми рисками агрессии со стороны других автократов.

Кроме того, по словам Блинкена и Остина, США придется тратить больше ресурсов и брать на себя большие риски, "чтобы защититься не только от обнаглевшего российского лидера, но и от других автократов и агентов хаоса, которые стремятся разрушить систему правил, прав и обязанностей, сделавшую поколения американцев более защищенными".

"Проведение политики мира через силу является жизненно важным для выживания Украины и безопасности Америки. Соединенные Штаты и их союзники и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять ее руку на переговорах, которые однажды положат конец агрессивной войне Путина", – отметили Блинкен и Остин.

Накануне президент США Джо Байден, подводя итоги внешней политики его администрации, вспомнил о войне России против Украины и в очередной раз повторил, что Москва не достигла своих "стратегических целей".

Ранее Блинкен говорил, что действующее руководство США прилагает усилия, чтобы обеспечить сильные позиции во внешней политике для следующей администрации Трампа.