Блінкен та Остін пояснили, чому небезпечно передчасно припиняти вогонь в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава Пентагону Ллойд Остін, які залишають посади, у спільній колонці для видання The New York Times пояснили небезпеку скорочення військової допомоги Україні та передчасного припинення вогню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на публікацію міністрів в NYT.

У матеріалі вони перерахували важелі, які слід використати, у тому числі майбутній адміністрації США, аби покласти край війні Владіміра Путіна і встановити міцний мир, який забезпечить українцям можливість стримувати подальшу російську агресію і захищати свою територію.

Блінкен та Остін підкреслили, що Путін зберігає свої імперські амбіції, тому потенційне скорочення допомоги Україні і примус до передчасного припинення вогню просто "дозволять Путіну відпочити, переозброїтися і врешті-решт знову атакувати".

Реклама:

"Це був би мир через капітуляцію, який не був би миром взагалі", – заявили Блінкен та Остін.

Вони наголосили, що за такого сценарію Україна буде розчавлена під чоботом Путіна, Європа опиниться під тінню тирана, що прагне відновити розвалену московську імперію, а друзі США в інших країнах можуть зіткнутися з новими ризиками агресії з боку інших автократів.

Крім того, за словами Блінкена та Остіна, США доведеться витрачати більше ресурсів і брати на себе більші ризики, "щоб захиститися не лише від знахабнілого російського лідера, але й від інших автократів і агентів хаосу, які прагнуть зруйнувати систему правил, прав і обов'язків, що зробила покоління американців більш захищеними".

"Проведення політики миру через силу є життєво важливим для виживання України та безпеки Америки. Сполучені Штати та їхні союзники і партнери повинні продовжувати підтримувати Україну і зміцнювати її руку на переговорах, які одного дня покладуть край агресивній війні Путіна", – наголосили Блінкен та Остін.

Напередодні президент США Джо Байден, підсумовуючи зовнішню політику його адміністрації, згадав про війну Росії проти України та вкотре повторив, що Москва не досягла своїх "стратегічних цілей".

Раніше Блінкен говорив, що чинне керівництво США докладає зусиль, аби забезпечити найсильніші позиції в зовнішній політиці для наступної адміністрації Трампа.