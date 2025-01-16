В Эстонии рассматривают создание военного завода для производства боеприпасов

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур представил на рассмотрение правительства предложение о создании военного завода боевых взрывчатых веществ.

Об этом сообщил эстонский вещатель ERR, передает "Европейская правда".

Как отмечается, завод будет построен как контролируемое государством стратегическое производственное предприятие, которое создаст сильную экосистему для производства боеприпасов в оборонном промышленном парке.

Необходимость создания производственных мощностей для создания взрывчатых веществ для боеприпасов Минобороны объясняет российской войной в Украине. Завод предлагается разместить в оборонном промышленном парке.

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Создание такого парка предусмотрено специальной государственной программой в волостях Люганузе, Ляене-Нигула и Пярну. Он ориентирован на производство боеприпасов и взрывчатых веществ.

Также вещатель добавил, что правительство Эстонии дало согласие Минобороны на использование государственного недвижимого имущества и предоставило права на застройку земель на запланированной территории сроком до 70 лет.

Осенью начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что эстонская армия может ударить по территории России, если та решит напасть на государство НАТО.

13 января в Эстонии оппозиционная партия "Отечество" инициировала законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.