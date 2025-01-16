В Естонії розглядають створення військового заводу для виробництва боєприпасів

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур представив на розгляд уряду пропозицію щодо створення військового заводу бойових вибухових речовин.

Про це повідомив естонський мовник ERR, передає "Європейська правда".

Як зазначається, завод буде побудований як контрольоване державою стратегічне виробниче підприємство, яке створить сильну екосистему для виробництва боєприпасів в оборонному промисловому парку.

Необхідність створення виробничих потужностей для створення вибухових речовин для боєприпасів Міноборони пояснює російською війною в Україні. Завод пропонується розмістити в оборонному промисловому парку.

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Створення такого парку передбачено спеціальною державною програмою у волостях Люганузе, Ляене-Нігула і Пярну. Він орієнтований на виробництво боєприпасів і вибухових речовин.

Також мовник додав, що уряд Естонії дав згоду Міноборони на використання державного нерухомого майна і надав права на забудову земель на запланованій території терміном до 70 років.

Восени начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вахур Карус заявив, що естонська армія може вдарити по території Росії, якщо та вирішить напасти на державу НАТО.

13 січня в Естонії опозиційна партія "Вітчизна" ініціювала законопроєкт, згідно з яким парламент дасть уряду вказівку закрити естонсько-російський кордон.