Эстония изменила план обороны в случае нападения РФ: будет уничтожать врага на его территории

Эстонская армия может ударить по территории России, если та решит напасть на государство НАТО.

Об этом в интервью ERR заявил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус, передает "Европейская правда".

Он отметил, что до полномасштабной войны в Украине Эстония рассчитывала продержаться 10 дней в случае нападения России, пока не прибудет помощь из НАТО.

Однако, по его слова, теперь в стране произошли "фундаментальные изменения" относительно военной доктрины и действует другой план обороны. Он подтвердил, что план заключается в том, чтобы быть в состоянии сокрушить россиян, если они будут атаковать Эстонию, на их собственной территории.

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"Мы больше не можем ждать, когда нас ударят по голове кувалдой, но мы должны быть теми, кто может сделать определенные вещи первыми", – заявил Карус.

Также генерал-майор добавил, что в случае войны с Россией Эстония будет рассчитывать на союзников. Подразделения НАТО учтены в военных планах страны, а эстонская армия является частью военной силы Альянса.

По словам Каруса, за каждым союзником закреплено оружие, которое он должен привезти в случае нападения, а также боевая задача.

Недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что для полного выполнения оборонных планов НАТО и планов по возможностям стране придется увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

7 сентября командующий Сил обороны Эстонии ознакомил новое правительство с рекомендациями, в которых среди прочего говорится о необходимости существенно увеличить финансирование на приобретение боеприпасов.

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