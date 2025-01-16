Bloomberg: У Трампа предлагают два подхода к санкциям против России

Советники новоизбранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, которая должна способствовать урегулированию войны России против Украины.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По информации источников агентства, команда Трампа рассматривает два основных подхода к санкциям против России. В их обсуждении участвуют некоторые члены будущей администрации, бывшие чиновники администрации Трампа и консервативные аналитические центры.

Первый подход основывается на сценарии, при котором развязывание войны в Украине "уже близко", и предусматривает определенные меры в пользу подсанкционных производителей нефти в России, что могло бы помочь заключить "мирное соглашение", говорится в материале.

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Второй вариант, пишет Bloomberg, основывается на еще большем усилении санкционного давления и увеличении рычагов влияния на Москву.

Собеседники агентства говорят, что планы команды Трампа находятся на ранних стадиях и в конечном итоге будут зависеть от решений самого избранного президента США.

В то же время во время слушаний по поводу назначения на должность государственного секретаря США номинант Трампа Марко Рубио назвал санкции ключевым рычагом влияния, который может привести к мирному урегулированию в Украине.

Напомним, 10 января администрация Джо Байдена ввела крупнейший в истории пакет санкций против российского энергетического сектора.

Больше об этом – в статье Последний санкционный удар Байдена: как США пытаются остановить нефтяной экспорт России.