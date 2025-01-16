Венгрия: ЕС должен поговорить с Трампом, прежде чем продлевать санкции против РФ

Венгрия считает, что ЕС должен принять решение о продлении санкций против России только после консультаций с новой администрацией США.

Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, Венгрия еще не решила, поддержит ли решение о продлении санкций.

"Я думаю, что вполне естественно, что прежде чем мы примем решение о продлении санкций еще на шесть месяцев, мы спросим новую администрацию США, как они видят будущее режима санкций", – сказал Янош Бока журналистам в Брюсселе.

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"Решение по венгерской позиции еще не принято. Мы хотим отложить наше решение до тех пор, пока не узнаем, как администрация США видит будущее режима санкций", – добавил Бока.

ЕС одобрил 15 пакетов санкций против России с момента вторжения Москвы в Украину в 2022 году и работает над 16-м пакетом мер.

По словам Боки, санкции, которые планируется продлить, касаются различных секторов экономики и замораживания активов российского центрального банка.

ЕС возобновляет существующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единодушие 27 стран-членов.

До сих пор продление санкций было рутинным решением, и обычно политическое решение по этому поводу принималось на последнем в году саммите ЕС. Но известно, что на последнем саммите в декабре венгерский премьер Виктор Орбан сказал коллегам дождаться инаугурации Трампа.

На этой неделе стало известно, что Евросоюз планирует новые санкции против РФ, избежав вето Венгрии и Словакии.