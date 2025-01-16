Bloomberg: У Трампа пропонують два підходи до санкцій проти Росії

Радники новообраного президента США Дональда Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, яка має сприяти врегулюванню війни Росії проти України.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

За інформацією джерел агентства, команда Трампа розглядає два основні підходи до санкцій проти Росії. В їхньому обговоренні беруть участь деякі члени майбутньої адміністрації, колишні посадовці адміністрації Трампа і консервативні аналітичні центри.

Перший підхід ґрунтується на сценарії, за якого розв'язання війни в Україні "вже близько", і передбачає певні заходи на користь підсанкційних виробників нафти в Росії, що могло б допомогти укласти "мирну угоду", ідеться в матеріалі.

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Другий варіант, пише Bloomberg, ґрунтується на ще більшому посиленні санкційного тиску і збільшенні важелів впливу на Москву.

Співрозмовники агентства кажуть, що плани команди Трампа перебувають на ранніх стадіях і зрештою залежатимуть від рішень самого обраного президента США.

Водночас під час слухань щодо призначення на посаду державного секретаря США номінант Трампа Марко Рубіо назвав санкції ключовим важелем впливу, який може призвести до мирного врегулювання в Україні.

Нагадаємо, 10 січня адміністрація Джо Байдена запровадила найбільший в історії пакет санкцій проти російського енергетичного сектора.

Більше про це – у статті Останній санкційний удар Байдена: як США намагаються зупинити нафтовий експорт Росії.