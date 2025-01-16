Премьер Дании рассказала, что Трамп не отозвал своих угроз из-за Гренландии

Во время 45-минутного разговора между премьер-министром Дании Метте Фредериксен и избранным президентом США Дональдом Трампом последний не отказался от своих угроз ввести высокие тарифы, если Дания не откажется от Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DR.

На срочно созванном заседании в условиях "строгой конфиденциальности" Метте Фредериксен сегодня проинформировала парламент о том, о чем она говорила с будущим президентом США во время 45-минутного разговора, который состоялся вчера.

Трамп не отозвал угрозы карательных тарифов, заявила премьер-министр на короткой пресс-конференции после встречи.

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"С американской стороны прозвучала мысль, что, к сожалению, может возникнуть ситуация, когда мы будем меньше работать вместе с американцами в экономической сфере", – сказала Фредериксен.

"Мы не хотим иметь никаких конфликтов с американцами в торговой сфере. Но, конечно, мы находимся в процессе (подготовки. – Ред.) вместе с компаниями, бизнес-организациями и нашими европейскими коллегами", – добавила она.

Правительство продолжит диалог по всей ситуации вокруг Гренландии с администрацией Трампа, когда Трамп официально займет Белый дом в понедельник, отметила премьер.

Хотя Фредериксен сказала, что мало что может рассказать о разговоре, по ее словам, Трамп сказал, что Дания – большая страна.

Премьер-министр не ответила, смягчил ли разговор с Трампом кризис, который, надо сказать, существует между Соединенными Штатами и Данией. Но она подчеркнула, что "мы находимся в серьезной ситуации".

"Мы делаем все возможное, чтобы справиться с этим как можно мудрее и лучше", – добавила Фредериксен.

Трамп, который вступит в должность 20 января, на прошлой неделе вернулся к идее приобретения стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова.

Эту идею он выдвинул еще во время своего первого срока, и назвал контроль США над островом, полуавтономной территорией Дании, "абсолютной необходимостью".

Ранее избранный президент США также не исключал потенциального использования военных или экономических средств для получения контроля над Гренландией, хотя его вице-президент Джей Ди Вэнс отверг такую возможность.

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