Будущий вице-президент США говорит, что по Гренландии "может быть заключено соглашение"

Будущий вице-президент в администрации Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что у США нет необходимости использовать военную силу в Гренландии, и отметил, что по острову "можно было бы заключить соглашение".

Об этом он сказал в интервью Fox News, передает "Европейская правда".

Вэнс заявил, что Штаты уже имеют определенный военный контингент на острове, и напомнил, что сын Трампа недавно посетил Гренландию.

"Нам не нужно использовать военную силу. Люди забывают, что у нас уже есть войска в Гренландии", – сказал он.

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По словам будущего вице-президента, местные жители во время этого визита выразили желание "иметь право развивать собственные ресурсы". По мнению республиканца, датские власти сделали недостаточно для безопасности региона.

"Откровенно говоря, нынешнее руководство, датское правительство, не очень хорошо поработало над тем, чтобы обезопасить Гренландию", – отметил Вэнс.

Он заявил, что это "хорошая возможность" для США "взять на себя инициативу в обеспечении безопасности Гренландии и эксплуатации природных ресурсов".

"И это то, что Дональд Трамп умеет делать лучше всего. Он умеет заключать сделки, и я думаю, что по Гренландии можно заключить соглашение", – подытожил он.

Отметим, Трамп ранее отказался исключить использование военной или экономической силы для получения контроля над Гренландией, назвав это вопросом национальной безопасности США.

Премьер Дании Метте Фредериксен после этого подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям. А премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а хочет быть независимым.

Больше об этом читайте в статье "Сделать Америку еще больше".