Минобороны: из Италии в Украину направляется новый пакет военной помощи
Из Италии в Украину направляется новый пакет военной помощи, который содержит современное вооружение, которое поможет наносить мощные удары.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустам Умеров после встречи с итальянским коллегой Гвидо Крозетто в Киеве в четверг, 16 января, передает "Европейская правда".
Как отметил Умеров – во время визита министра обороны Италии в Киев, они договорились об усилении оборонного сотрудничества между государствами.
"Главная новость – очередной пакет военной помощи от Италии уже направляется в Украину. Это современное вооружение, которое поможет нашим воинам наносить мощные удары по врагу", – проинформировал глава оборонного ведомства.
Отдельно главы Минобороны стран обсудили объединение усилий в сфере оборонной промышленности.
"Планируем запуск совместных предприятий и другие инициативы для максимальной поддержки нашего оборонного комплекса", – добавил Умеров.
Напомним, Умеров и Крозетто виделись на "Рамштайн" 9 января. Во время встречи они обсудили, в частности, ракеты для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине.
11 января писали, что Украина и Италия обсудили возможность использования доходов от замороженных активов РФ для закупки систем противовоздушной обороны итальянского производства и боеприпасов к ним.