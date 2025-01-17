Минобороны: из Италии в Украину направляется новый пакет военной помощи

Из Италии в Украину направляется новый пакет военной помощи, который содержит современное вооружение, которое поможет наносить мощные удары.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустам Умеров после встречи с итальянским коллегой Гвидо Крозетто в Киеве в четверг, 16 января, передает "Европейская правда".

Как отметил Умеров – во время визита министра обороны Италии в Киев, они договорились об усилении оборонного сотрудничества между государствами.

"Главная новость – очередной пакет военной помощи от Италии уже направляется в Украину. Это современное вооружение, которое поможет нашим воинам наносить мощные удары по врагу", – проинформировал глава оборонного ведомства.

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Отдельно главы Минобороны стран обсудили объединение усилий в сфере оборонной промышленности.

"Планируем запуск совместных предприятий и другие инициативы для максимальной поддержки нашего оборонного комплекса", – добавил Умеров.

Напомним, Умеров и Крозетто виделись на "Рамштайн" 9 января. Во время встречи они обсудили, в частности, ракеты для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине.

11 января писали, что Украина и Италия обсудили возможность использования доходов от замороженных активов РФ для закупки систем противовоздушной обороны итальянского производства и боеприпасов к ним.