Україна обговорює можливість придбати в Італії системи ППО за рахунок доходів від росактивів

Україна та Італія обговорили можливість використання доходів від заморожених активів РФ для закупівлі систем протиповітряної оборони італійського виробництва і боєприпасів до них.

Про це поінформували у пресслужбі Міністерства оборони України, пише "Європейська правда".

Як зазначено, про використання доходів від заморожених росактивів для закупівлі італійських систем ППО йшлося на зустрічі заступника міністра оборони Анатолія Клочка з делегацією Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії.

"Ми зацікавлені, серед іншого, у боєприпасах різного калібру та системах протиповітряної оборони. Проте варто розуміти вартість та терміни, протягом яких вони можуть бути поставлені для Сил оборони України", – сказав Клочко.

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Крім того, Клочко, представники Мінстратегпрому та Генштабу ознайомилися з продукцією італійських оборонних компаній.

Представник Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії Марчелло Меле презентував ключові напрямки роботи агенції та ознайомив з механізмами потенційної співпраці.

Сторони домовилися продовжити роботу для реалізації ідеї щодо створення спільних промислових проєктів.

Нагадаємо, у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Наприкінці грудня Україна отримала від США перший транш із запланованих 20 млрд доларів американського внеску.

У січні Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро із суми, яку Євросоюз виділив на спільний кредит "Групи семи", для погашення якого використають заморожені активи РФ.