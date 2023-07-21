Суд Британии отказался возвращать российскому олигарху суперъяхту за 43 млн евро

Высокий суд Англии и Уэльса в пятницу отклонил иск россиянина Сергея Науменко, который требовал отменить постановление британского правительства об аресте его суперъяхты Phi весной 2022 года в рамках санкционного режима.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

Науменко утверждал в суде, что тогдашний министр транспорта Великобритании Грант Шаппс ошибочно распорядился арестовать суперъяхту весной 2022 года, поскольку он не находился под санкциями, а арест стал "непропорциональным вмешательством" в его право собственности.

Фото: PA Media

Судья пришел к выводу, что задержание яхты действительно нарушило "право собственности" Науменко. Но он отметил, что общественный интерес в попытке Великобритании осуществить "как можно более глубокое влияние" на Россию с помощью режима санкций имеет большее значение.

Также в решении указано, что Науменко имеет "большое состояние" и не утверждает, что "испытывает финансовые трудности" из-за ареста "роскошной суперъяхты".

В то же время суд подтвердил отсутствие доказательств того, что россиянин занимал любую политическую или правительственную должность в России или имел какую-либо связь с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, об аресте суперъяхты Phi в марте 2022 года объявил тогдашний министр транспорта Великобритании Грант Шаппс, который заявил, что конфискация "превратила икону российской власти и богатства в четкое и строгое предупреждение Путину и его друзьям".

Правительства США и Европы задержали десятки суперъяхт, принадлежащих известным российским олигархам, которые находятся под санкциями. Общая их стоимость составляет около 3,7 миллиарда долларов.

В прошлом году на аукционе впервые продали арестованную в Гибралтаре яхту Axioma российского олигарха Дмитрия Пумпянского за 37,5 миллиона долларов.