WP: на Западе склоняются к тому, что последнее повреждение кабелей в Балтике не было диверсией

В Европе и США якобы склоняются к мнению, что последние инциденты с повреждением ряда кабелей в Балтийском море были случайностью, а не диверсией.

Об этом говорится в публикации The Washington Post, пишет "Европейская правда".

По словам неназванных собеседников из трех стран, участвующих в расследовании повреждения кабелей, в структурах безопасности в США и Европе склоняются к тому, что эти инциденты были скорее несчастным случаем, чем диверсией с "российским следом".

Следственные действия, в которых участвуют представители полдесятка структур безопасности европейских стран и США, пока не нашли доказательств того, что подозреваемые коммерческие суда совершили "якорные диверсии" умышленно или по указанию из Москвы.

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Собранная в настоящее время информация, включая перехваченные коммуникации, якобы указывает на то, что это были случайности из-за "неопытных экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов".

По словам американских собеседников, во всех случаях нашлись "очевидные объяснения", указывающие на случайность нанесения ущерба, и нет доказательств, которые могли бы свидетельствовать о причастности России. Собеседники из двух европейских разведывательных служб сказали, что разделяют оценки американских коллег.

К выводу о несчастном случае якобы склоняется и главное разведывательное ведомство Финляндии, хотя там все же не исключают какой-то причастности России.

Представитель Национального следственного управления Финляндии сообщила, что расследование еще продолжается и пока рано говорить о выводах.

Представитель ведомства, комиссар Сами Лииматайнен, которого цитирует Yle, сказал, что "не будет даже комментировать" публикацию The Washington Post, и что расследование продолжается.

Финский евродепутат Пекка Товери, который до политической должности был военным и работал в том числе в разведывательных структурах своей страны, отметил, что инциденты с кабелями очень похожи на типичные гибридные операции Москвы.

"Важнейший элемент любой гибридной операции – это возможность отрицания ответственности", – отметил он в комментарии для WP. По его мнению, российские спецслужбы могли успешно замести следы, и по этой причине приходить к выводу, что все инциденты с кабелями были несчастными случаями – "полная чушь".

Эксперт по мореплаванию Майк Планкетт, которого цитируют в статье, отмечает, что экипажи судов не могли бы не заметить, что их якорь волочится по дну, а то, что с осени 2023 года "чисто случайно" произошло три несчастных случая с якорями в том же регионе – крайне маловероятно.

Напомним, на этой неделе лидеры восьми государств-членов НАТО, которые имеют выход к Балтийскому морю, провели специальную встречу и объявили свой план действий в ответ на подозрительные случаи повреждения подводной инфраструктуры.

Североатлантический альянс начал новую патрульную миссию в Балтийском море для защиты морской инфраструктуры.