WP: на Заході схиляються до того, що пошкодження кабелів у Балтиці не було диверсією

У Європі та США нібито схиляються до думки, що останні інциденти з пошкодженням низки кабелів у Балтійському морі були випадковістю, а не диверсією.

Про це йдеться у публікації The Washington Post, пише "Європейська правда".

За словами неназваних співрозмовників з трьох країн, що залучені до розслідування пошкодження кабелів, у безпекових структурах у США та Європі схиляються до того, що ці інциденти були скоріше нещасним випадком, аніж диверсією з "російським слідом".

Слідчі дії, до яких залучені представники пів десятка безпекових структур європейських країн та США, поки що не знайшли доказів того, що підозрювані комерційні судна вчинили "якірні диверсії" умисно чи за вказівкою з Москви.

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Зібрана на цей час інформація, включно з перехопленими комунікаціями, буцімто вказує на те, що це були випадковості, спричинені "недосвідченими екіпажами, що працюють на борту погано обслуговуваних суден".

За словами американських співрозмовників, у всіх випадках знайшлися "очевидні пояснення", що вказують на випадковість завдання шкоди, та немає доказів, які могли б свідчити про причетність Росії. Співрозмовники з двох європейських розвідувальних служб сказали, що поділяють оцінки американських колег.

До висновку про нещасний випадок нібито схиляється і головне розвідувальне відомство Фінляндії, хоча там все ж не виключають якоїсь причетності Росії.

Рениця Національного слідчого управління Фінляндії повідомила, що розслідування ще триває і поки рано говорити про висновки.

Представник відомства, комісар Самі Лііматайнен, якого цитує Yle, сказав, що "не буде навіть коментувати" публікацію The Washington Post, та що розслідування триває.

Фінський євродепутат Пекка Товері, який до політичної посади був військовим і працював у тому числі в розвідувальних структурах своєї країни, наголосив, що інциденти з кабелями дуже схожі на "типові гібридні операції" Москви.

"Найважливіший елемент будь-якої гібридної операції – це можливість заперечення відповідальності", – зауважив він у коментарі для WP. На його думку, російські спецслужби могли успішно замести сліди, і на цих підставах робити висновок, що всі ці інциденти з кабелями були нещасними випадками – "цілковита дурня".

Ще один експерт з мореплавства Майк Планкетт, якого цитують у статті, зауважує, що екіпажі суден не могли б не помітити, що їхній якір волочиться по дну, а те, що з осені 2023 року суто випадково сталося три нещасних випадки із якорями у тому самому регіоні – вкрай малоймовірно.

Нагадаємо, цього тижня лідери восьми держав-членів НАТО, які мають вихід до Балтійського моря, провели спеціальну зустріч та оголосили свій план дій у відповідь на підозрілі випадки пошкодження підводної інфраструктури.

Північноатлантичний альянс започаткував нову патрульну місію у Балтійському морі для захисту морської інфраструктури.