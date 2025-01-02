Афины ограничивают краткосрочную аренду жилья, чтобы остановить кризис

В греческой столице Афинах вступили в силу ограничения на краткосрочную аренду жилья на фоне усилий властей уменьшить нехватку квартир для постоянных жителей города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Закон, принятый в ноябре, устанавливает годовой запрет на регистрацию новых квартир для краткосрочной аренды в более десяти центральных районов Афин.

Владельцы жилья должны были до 31 декабря задекларировать новые объекты в этих районах. Нарушение ограничений влечет за собой штраф в размере не менее 20 тысяч евро.

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Закон также предлагает налоговые льготы владельцам недвижимости, которые переходят от краткосрочной к долгосрочной аренде.

По данным американской компании AirDNA, в греческой столице насчитывается около 18 тысяч квартир, которые сдают в аренду на Airbnb и Vrbo.

Спрос достигает пика во время оживленного летнего туристического сезона, но во многих районах Афин, где проживает рабочий класс, уже много лет звучат жалобы на низкую доступность жилья и высокие цены на него.

Напомним, в декабре муниципальное собрание Лиссабона одобрило предложение о проведении местного референдума о запрете краткосрочной аренды жилья.

Кроме того, летом правительство Испании объявило о жестких шагах в секторе краткосрочной и сезонной аренды жилья на фоне недовольства жителей.

А мэр Барселоны Жауме Коллбони объявил о намерении постепенно отказаться от краткосрочной аренды в городе до 2028 года. Конституционный суд Испании рассматривает вопрос о законности такого шага.