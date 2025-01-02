Афіни обмежують короткострокову оренду житла, щоб зупинити кризу

У грецькій столиці Афінах набули чинності обмеження на короткострокову оренду житла на тлі зусиль влади зменшити брак квартир для постійних мешканців міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Закон, схвалений у листопаді, встановлює річну заборону на реєстрацію нових квартир для короткострокової оренди в понад десяти центральних районів Афін.

Власники житла мали до 31 грудня задекларувати нові об'єкти в цих районах. Порушення обмежень тягне за собою штраф у розмірі не менше 20 тисяч євро.

Реклама:

Закон також пропонує податкові пільги власникам нерухомості, які переходять від короткострокової до довгострокової оренди.

За даними американської компанії AirDNA, у грецькій столиці налічується близько 18 тисяч квартир, які здають в оренду на Airbnb і Vrbo.

Попит досягає піку під час жвавого літнього туристичного сезону, але в багатьох районах Афін, де мешкає робітничий клас, уже багато років лунають скарги на низьку доступність житла і високі ціни на нього.

Нагадаємо, у грудні муніципальні збори Лісабона схвалили пропозицію про проведення місцевого референдуму щодо заборони короткострокової оренди житла.

Крім того, влітку уряд Іспанії оголосив про жорсткі кроки у секторі короткострокової та сезонної оренди житла на тлі невдоволення жителів.

А мер Барселони Жауме Коллбоні оголосив про намір поступово відмовитися від короткострокової оренди в місті до 2028 року. Конституційний суд Іспанії розглядає питання про законність такого кроку.