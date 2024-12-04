Жители Лиссабона требуют референдума о запрете краткосрочной аренды жилья

Жители столицы Португалии Лиссабона требуют референдума о запрете краткосрочной аренды жилья и уже стали на шаг ближе к его проведению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как указано, муниципальное собрание Лиссабона накануне одобрило предложение о проведении местного референдума по этому вопросу.

Согласно данным специалистов по жилищным вопросам Confidencial Imobiliario, за последнее десятилетие цены на жилье в Лиссабоне взлетели на 200%.

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С 2015 года, когда туристический бум начал набирать обороты, в Лиссабоне появилось множество новых отелей и квартир для отдыха, которые сдаются в аренду.

Это способствовало росту экономики города, но в то же время и привело к уменьшению рынка жилья и вызвало протесты в столице и других городах страны.

Референдум может стать прецедентом для других европейских городов, которые сталкиваются с подобными проблемами.

Теперь Конституционный суд должен утвердить вопрос для вынесения на голосование, после чего референдум может состояться весной следующего года.

Это будет первое местное голосование в Лиссабоне, проведенное по народной инициативе.

Его следствием может стать обязательное к исполнению постановление о ликвидации туристических апартаментов в Лиссабоне в течение шести месяцев и запрет арендодателям размещать их в жилых домах в будущем.

Как известно, Испания в этом году стала свидетелем ряда протестов против чрезмерного туризма в Барселоне и других популярных местах отдыха, среди которых Майорка.

Летом правительство Испании объявило о жестких шагах в секторе краткосрочной и сезонной аренды жилья на фоне недовольства жителей.

А мэр Барселоны Жауме Коллбони объявил о намерении постепенно отказаться от краткосрочной аренды в городе до 2028 года. Конституционный суд Испании рассматривает вопрос о законности такого шага.