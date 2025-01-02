Италия вызывает посла Ирана из-за задержания своей журналистки в Тегеране

В Министерство иностранных дел Италии вызвали посла Ирана в стране из-за задержания в Тегеране итальянской журналистки Сесилии Салы.

Об этом в X (Twitter) написал глава итальянского МИД Антонио Таяни, сообщает "Европейская правда".

29-летняя Сала приехала в Иран 13 декабря по журналистской визе. Иран аргументировал ее задержание "нарушением закона Исламской Республики Иран".

"Правительство, как и с первого дня ареста Чечилии Сала, неустанно работает над тем, чтобы вернуть ее домой, и мы требуем соблюдения всех ее прав. Мы не оставим Сесилию и ее родителей до ее освобождения", – написал Таяни.

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Он добавил, что поручил генеральному секретарю МИД Италии вызвать иранского посла.

Встреча должна была начаться в 12:00 по местному времени.

В МИД Италии ранее заявили, что итальянская журналистка Сесилия Сала снимала репортаж в иранской столице, когда ее задержали 19 декабря.

Итальянский премьер Джорджа Мелони, комментируя задержание Салы, заявила, что хочет вернуть журналистку "домой как можно скорее".