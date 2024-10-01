В датском парламенте, Фолькетинга, на открытии заседания во вторник, 1 октября, впервые спели гимн по инициативе спикера Серена Гаде, который хочет ввести такую традицию.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Гимн Der er et yndigt land (буквальный перевод "Есть замечательная страна") датские депутаты исполнили сразу после выступления премьер-министра Метте Фредериксен.

В исполнении помогала певица Джули Линделл.

Реклама:

Ранее спикер объяснил местным СМИ, что на идею исполнения гимна в парламенте его вдохновила любовь к пению и то, как оно объединяет разных людей.

"Я родом из Западной Ютландии, и мы там много поем. Это дает определенное ощущение общности", – говорил Гаде.

Хотя он обещал отказаться от идеи ввести певческую традицию в парламенте, если та потерпит неудачу, но после исполнения во вторник сказал: "Это превзошло все ожидания".

Напомним, итальянский премьер-министр Джорджия Мелони как-то призналась журналистам, что ее мечтой было стать волейболисткой или певицей.