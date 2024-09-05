В правительстве Германии предложили план депортации мигрантов в Руанду

Уполномоченный немецкого правительства по вопросам миграции Йоахим Штамп предложил депортировать в Руанду мигрантов, нелегально прибывающих в Европейский Союз, поскольку Берлин рассматривает меры по ограничению прибытия беженцев в блок.

Его слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Штамп заявил, что ЕС может использовать существующие приюты в Руанде, которые изначально предназначались для реализации плана Великобритании по отправке нелегальных мигрантов в восточноафриканскую страну в 2022 году.

Как известно, британский план депортации в Руанду был отменен новым правительством Кира Стармера в июле.

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Немецкий уполномоченный предлагает, чтобы процедуры предоставления убежища в Руанде проводились под наблюдением ООН.

"Сейчас у нас нет ни одной третьей страны, которая бы согласилась, за исключением Руанды", – сказал он.

Он подчеркнул, что эта модель будет направлена именно на беженцев, пересекающих восточные границы ЕС.

"Я предлагаю сконцентрироваться на этой группе. Это около 10 тысяч человек в год", – сказал Штамп.

Это предложение появилось на фоне растущего давления на правящее коалиционное правительство Германии с требованием ограничить нелегальную миграцию.

Напомним, 29 августа, на фоне резонанса вокруг теракта в Золингене правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.

30 августа Германия впервые за время, когда власть в Афганистане вернулась к "Талибану", депортировала туда преступников-граждан Афганистана.