Оператор сети Финляндии добивается ареста танкера, который повредил ее кабель связи

Национальный оператор электросетей Финляндии Fingrid подал в суд ходатайство об аресте танкера Eagle S, который подозревают в повреждении нескольких кабелей связи в Балтийском море.

Об этом Fingrid заявил в четверг, 2 января, сообщает "Европейская правда".

Оператор заявил, что подал в Окружной суд Хельсинки заявление "об аресте судна Eagle S для обеспечения иска о возмещении убытков, связанных с выходом из строя соединения EstLink 2".

Этот кабель, соединяющий Финляндию и Эстонию, был поврежден 25 декабря вместе с четырьмя телекоммуникационными линиями.

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На следующий день финские власти поднялись на борт танкера Eagle S, который перевозил российскую нефть, по подозрению в том, что он вызвал повреждения, тянув якорь по дну Балтийского моря.

Отметим, что Eagle S уже находится под арестом после того, как Центральная уголовная полиция Финляндии арестовала судно в рамках уголовного расследования о повреждении кабелей.

Представитель компании – владельца судна подал апелляцию на это решение, которое рассмотрят в пятницу, 3 января.

Заявление Fingrid касается ареста по другому, гражданскому делу о возмещении ущерба и не связано с уголовным расследованием.

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