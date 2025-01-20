В Лондоне видят угрозу для оборонного бюджета в случае более высоких тарифов от Трампа

В правительстве Великобритании опасаются, что в случае решения избранного президента США повысить тарифы для европейского экспорта Лондону придется урезать оборонный бюджет.

Об этом сообщает The Times, пишет "Европейская правда".

Собеседники издания в правительстве, в частности в Минфине, говорят, что Британии, вероятно, придется урезать миллиарды в оборонном бюджете, если Трамп реализует свои угрозы и установит на импорт из Европы тарифы в размере до 20%.

Независимые прогнозы утверждают, что в случае таких действий Трампа ВВП Британии может снизиться на 0,9%. Этот прогноз включили в аналитическое исследование по заказу комитета по предпринимательству и торговле Палаты общин.

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Его глава Лиам Бирн, который при премьерстве Гордона Брауна был министром финансов, в комментарии The Times высказал мнение, что при худшем сценарии высокие американские тарифы могут "откусить" от оборонного бюджета Британии до 2 млрд фунтов до 2030 года.

"Более высокие пошлины означают более слабую оборону. Британия должна понятным языком объяснить, что мы хотим повысить свои оборонные расходы, но что сумма будет меньше, если из-за американских тарифов рост будет меньше", – отметил он.

Неназванные источники в правительстве говорят, что именно такие аргументы и планируют наводить в разговоре с командой Трампа и объяснять, что если Европа начнет больше вкладываться в коллективную оборону, США смогут высвободить большие ресурсы и сосредоточить их на Тихоокеанском регионе.

Премьер Кир Стармер уже направил Трампу приветствие по случаю вступления в должность, где выразил уверенность в продолжении особых дружеских отношений между двумя государствами и отметил, что ожидает встречи.

В правительстве Германии ожидают, что именно ФРГ станет главной европейской "мишенью" торговых тарифов президента США Дональда Трампа.

Бывшая вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд, которая будет бороться за премьерский пост, пообещала "ответный удар" Трампу, если возглавит правительство Канады.