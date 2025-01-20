Фриланд пообещала "ответный удар" Трампу, если возглавит правительство Канады

Бывший вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд в воскресенье официально начала свою предвыборную кампанию, заявив сторонникам, что она является лучшим кандидатом для противостояния новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Фриланд вступает в борьбу за то, чтобы возглавить правящую Либеральную партию и заменить премьер-министра Джастина Трюдо, который объявил о своей отставке 6 января. Она считается главной претенденткой на эту роль вместе с Марком Карни, бывшим председателем центрального банка.

Фриланд пообещала бороться за Канаду, в том числе с помощью контртарифов, чтобы оказать экономическое давление на США, где Трамп вступит в должность в понедельник. Он угрожает наложить высокие тарифы на канадские товары, что может нанести ущерб экономике страны.

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"Если вы ударите нас, мы ударим в ответ", – сказала Фриланд в речи в молодежном клубе Торонто, пообещав „доллар за доллар" в ответ на американские тарифы. Она пообещала ввести тарифы, которые "нанесут самый большой торговый удар, который Соединенные Штаты когда-либо переживали".

Незадолго до выступления Фриланд министр иностранных дел Мелани Джоли поддержала кандидатуру Карни на пост лидера партии.

56-летняя Фриланд фактически заставила Трюдо уйти в отставку после того, как ее собственная публичная отставка в декабре привела к более широкому бунту внутри фракции либералов.

Как она сказала журналистам на воскресном мероприятии, раскол произошел прежде всего из-за разногласий относительно фискальной ответственности. Члены партии будут выбирать лидера 9 марта.

Если Фриланд победит, она станет первой женщиной во главе канадских либералов и второй женщиной-премьер-министром страны.

На всеобщих выборах, которые, вероятно, состоятся вскоре после завершения либеральных соревнований, лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр, который является фаворитом опросов, будет соревноваться с новым лидером либералов за высший политический пост в стране.

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