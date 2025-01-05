Bloomberg рассказал подробности переговоров Трампа и Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони говорила с избранным президентом США Дональдом Трампом о торговле и задержании итальянской журналистки в Иране.

Об этом агентство Bloomberg узнало от информированного источника, пишет "Европейская правда".

Как узнал Bloomberg, Трамп и Мелони за ужином обсудили ряд вопросов, в частности тарифы, которыми избранный президент США угрожал различным торговым партнерам, и арест в Иране итальянской журналистки Сесилии Салы.

Арест Салы состоялся через несколько дней после того, как итальянские правоохранительные органы по запросу США задержали гражданина Швейцарии и Ирана Мохаммада Абедини Наджафабаду по обвинению в применении смертоносных дронов.

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Джорджа Мелони стала одной из немногих иностранных лидеров, посетивших Трампа в его резиденции в Мар-а-Лаго после президентских выборов 2024 года в США.

Неожиданный визит итальянского премьера также состоялся за несколько дней до запланированного путешествия президента США Джо Байдена в Италию и Ватикан 9-12 января.