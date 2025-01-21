Канцлер Германии о приходе Трампа к власти: нужны холодные головы

Немецкий канцлер Олаф Шольц призывает к прагматичному сотрудничеству с администрацией Дональда Трампа на фоне задекларированного им лозунга "Америка прежде всего".

Об этом он сказал во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 21 января, сообщает "Европейская правда".

Шольц в своем выступлении в Давосе предостерег, что "в мире, который в зеркале социальных сетей перманентно балансирует на грани нервного срыва, нам нужны холодные головы".

"Не каждая пресс-конференция в Вашингтоне, не каждый твит должен погружать нас в горячие экзистенциальные дебаты, и это справедливо и после смены власти, которая произошла в Вашингтоне вчера (20 января. – Ред.)", – добавил он.

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Канцлер Германии подчеркнул, что США являются ближайшим союзником его страны за пределами Европы, и пообещал поддерживать эти отношения, поскольку "тесное сотрудничество между Европой и США необходимо для мира и безопасности во всем мире".

Он предупредил, что Трамп в грядущие годы "будет держать мир в напряжении" в различных сферах – от энергетики до внешней политики и политики безопасности.

"Мы можем и будем иметь дело с этим, без какого-либо восторга или возмущения, но также и без фальшивого успокоения и говорения им (США. – Ред.) того, что они хотят услышать", – считает Шольц.

"Да, Трамп говорит "Америка прежде всего", и именно это он и имеет в виду. В этом нет ничего плохого – сосредоточиться на интересах собственной страны. Мы все так делаем. Однако сотрудничество и взаимопонимание также в наших собственных интересах", – добавил он.

Напомним, Дональд Трамп 20 января принял присягу и стал 47-м президентом США. В своей инаугурационной речи Трамп пообещал стать миротворцем и объединителем.

Непублично посол Германии в США предупреждал официальный Берлин, что администрация Трампа имеет планы лишить американские правоохранительные органы, а также СМИ их независимости и сконцентрировать максимальную власть в руках президента.