Канцлер Німеччини про прихід Трампа до влади: потрібні холодні голови

Німецький канцлер Олаф Шольц закликає до прагматичної співпраці з адміністрацією Дональда Трампа на тлі задекларованого ним гасла "Америка передусім".

Про це він сказав під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок, 21 січня, повідомляє "Європейська правда".

Шольц у своєму виступі в Давосі застеріг, що "у світі, який у дзеркалі соціальних мереж перманентно балансує на межі нервового зриву, нам потрібні холодні голови".

"Не кожна пресконференція у Вашингтоні, не кожен твіт повинен занурювати нас у гарячі екзистенційні дебати, і це справедливо і після зміни влади, яка відбулася у Вашингтоні вчора (20 січня. – Ред.)", – додав він.

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Канцлер Німеччини наголосив, що США є найближчим союзником його країни за межами Європи, і пообіцяв підтримувати ці відносини, оскільки "тісна співпраця між Європою і США є необхідною для миру і безпеки в усьому світі".

Він попередив, що Трамп у прийдешні роки "триматиме світ у напрузі" в різних сферах – від енергетики до зовнішньої політики та політики безпеки.

"Ми можемо і будемо мати справу з цим, без будь-якого захоплення чи обурення, але також і без фальшивого заспокоєння і говоріння їм (США. – Ред.) того, що вони хочуть почути", – вважає Шольц.

"Так, Трамп каже "Америка насамперед", і саме це він і має на увазі. У цьому немає нічого поганого – зосередитися на інтересах власної країни. Ми всі так робимо. Однак співпраця і взаєморозуміння також у наших власних інтересах", – додав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп 20 січня склав присягу і став 47-м президентом США. У своїй інавгураційній промові Трамп пообіцяв стати миротворцем та об’єднувачем.

Непублічно посол Німеччини у США попереджав офіційний Берлін, що адміністрація Трампа має плани позбавити американські правоохоронні органи, а також ЗМІ їхньої незалежності та сконцентрувати максимальну владу в руках президента.