Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейским государствам нельзя пытаться экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв нового президента США Дональда Трампа увеличивать расходы союзников НАТО на оборону до 5% ВВП.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский выразил мнение, что Европе, чтобы быть способной постоять за себя, нужна объединенная система безопасности и оборонная политика.

"Все европейские страны должны быть готовы тратить на свою безопасность столько, сколько действительно нужно – а не столько, как привыкли в годы, когда этот вопрос игнорировался. Если на покрытие этих оборонных потребностей надо 5% ВВП – значит это 5%. И не нужно играть на эмоциях людей, что оборонные расходы достигаются за счет здравоохранения или пенсий – это не честно", – сказал президент Украины.

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Он отметил, что Россия "не отделена от европейских стран океаном", и нужно понимать, против кого Москва привлекает в союзники Иран и КНДР. Зеленский напомнил, что сейчас самую большую армию имеет Украина – более 800 тысяч человек, на втором месте Франция с около 200 тысячами военнослужащих, а остальные европейские государства имеют меньшее войско, тогда как Россия потенциально может выставить 1,5 миллиона человек.

"Мы не в той ситуации, когда одна страна может сама постоять за себя. Нам нужно держаться вместе, чтобы действительно быть силой", – отметил президент Украины.

Зеленский отметил, что Украина уже имеет форматы сотрудничества с партнерами, которые могут помочь усилить всю Европу.

"Мы уже вместе делаем дроны, в том числе абсолютно уникальные, которых больше нет ни у кого в мире. Мы вместе изготавливаем артиллерию – и в Украине это делать гораздо дешевле и быстрее, чем еще где-то. Инвестиции сейчас в украинское производство дронов – это инвестиции не только в безопасность Европы, но и способности Европы быть гарантом безопасности в других важных регионах", – сказал президент.

Зеленский предложил задуматься о совместной разработке систем противовоздушной обороны, которые могли бы перехватывать все типы крылатых и баллистических ракет.

"Европе нужна своя версия "железного купола"... Мы не можем полагаться на добрую волю нескольких столиц, когда речь идет о безопасности Европы – Вашингтона, Берлина, Парижа, Лондона, Рима, или – когда Путин сыграет в ящик – воображаемого демократа в Москве когда-то впоследствии", – подчеркнул он.

Речь Зеленского на выступлении в Давосе была сосредоточена на том, что Европа должна становиться сильнее с точки зрения безопасности и экономической точки зрения, чтобы быть в состоянии постоять за себя и быть столь же важным союзником для США, как сейчас Соединенные Штаты – для Европы.

Президент Еврокомиссии в своем выступлении предупредила о риске "глобальной гонки на истощение" с использованием экономических инструментов, таких как санкции, экспортный контроль и тарифы.