В порту Барселоны произошел взрыв, один человек погиб

В порту Барселоны произошел взрыв, в результате которого погиб один человек во вторник, 21 января.

Об этом сообщили службы по чрезвычайным ситуациям, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

В испанском городе Барселона во вторник, 21 января, произошел взрыв в порту во время ремонтных работ в энергетическом доке, где загружаются химические продукты.

В результате этого погиб человек, еще один пострадал.

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Пожарные проинформировали, что возникший пожар удалось потушить.

#Últimahora 🚨 Explosión en #Barcelona.



Se ha producido en Terminales Portuarias S.L. (#TEPSA), en el muelle de líquidos inflamables del Puerto, y deja al menos 2 personas afectadas.



🚒@bomberscat y 🚑@semgencat en la zona. Aviso a las 10:00h.



📸 @elcasocat #PLASEQCAT pic.twitter.com/Lq15f3tMhN – eSPAINews (@eSPAINews_) January 21, 2025

В Турции в декабре произошел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ, унесший жизни по меньшей мере 12 человек.

20 января восемь человек погибли и семь пострадали в результате пожара в заведении для пожилых людей под Белградом.

В ночь на 21 января в турецком отеле на горнолыжном курорте в центральной провинции Болу произошел пожар, в результате чего погибли 10 человек.