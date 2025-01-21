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В порту Барселоны произошел взрыв, один человек погиб

Новости — Вторник, 21 января 2025, 12:38 — Уляна Кричковская

В порту Барселоны произошел взрыв, в результате которого погиб один человек во вторник, 21 января.

Об этом сообщили службы по чрезвычайным ситуациям, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

В испанском городе Барселона во вторник, 21 января, произошел взрыв в порту во время ремонтных работ в энергетическом доке, где загружаются химические продукты.

В результате этого погиб человек, еще один пострадал.

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Пожарные проинформировали, что возникший пожар удалось потушить.

В Турции в декабре произошел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ, унесший жизни по меньшей мере 12 человек.

20 января восемь человек погибли и семь пострадали в результате пожара в заведении для пожилых людей под Белградом.

В ночь на 21 января в турецком отеле на горнолыжном курорте в центральной провинции Болу произошел пожар, в результате чего погибли 10 человек.

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