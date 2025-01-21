Новый госсекретарь США рассказал о "ключевой миссии" для своего ведомства

Новоназначенный госсекретарь США Марко Рубио во вторник прибыл в Государственный департамент и рассказал сотрудникам о "ключевой миссии" для ведомства.

Об этом сообщает CNN, информирует "Европейская правда".

По словам Рубио, те, кто работает в Государственном департаменте, являются "лицом Соединенных Штатов". Он выразил благодарность за их преданность делу.

Он сказал, что, хотя ему приходилось взаимодействовать с Госдепартаментом во времена, когда он был сенатором, сейчас ситуация изменилась.

Реклама:

"Дональд Трамп был избран нашим президентом, когда речь идет о внешней политике, с очень четкой миссией. И эта миссия заключается в том, чтобы наша внешняя политика была сосредоточена на одной вещи, а именно на продвижении наших национальных интересов", – сказал Рубио.

Новый госсекретарь рассказал, что в рамках этой миссии Госдеп "будет способствовать миру во всем мире, потому что это наш национальный интерес".

При этом он отметил, что неизбежно будут возникать конфликты, которые США будут стремиться предотвращать – но ни в коем случае не в ущерб национальной безопасности.

Во время слушаний в Сенате для утверждения Рубио заявлял, что достижение соглашения о прекращении боевых действий потребует уступок как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, и предполагал, что Украине придется отказаться от своей цели вернуть всю территорию, захваченную Россией за последнее десятилетие.

СМИ ранее сообщили, что более десятка сотрудников Госдепартамента США, занимающих высокие должности, попросили уйти со своих постов на фоне возвращения Дональда Трампа на пост президента.