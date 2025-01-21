Новий держсекретар США розповів про "ключову місію" для свого відомства

Новопризначений держсекретар США Марко Рубіо у вівторок прибув до Державного департаменту і розповів співробітникам про "ключову місію" для відомства.

Про це повідомляє CNN, інформує "Європейська правда".

За словами Рубіо, ті, хто працює в Державному департаменті, є "обличчям Сполучених Штатів". Він висловив подяку за їхню відданість справі.

Він сказав, що, хоча йому доводилося взаємодіяти з Держдепартаментом за часів, коли він був сенатором, зараз ситуація змінилася.

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"Дональда Трампа обрали нашим президентом, коли йдеться про зовнішню політику, з дуже чіткою місією. І ця місія полягає в тому, щоб наша зовнішня політика була зосереджена на одній речі, а саме на просуванні наших національних інтересів", – сказав Рубіо.

Новий держсекретар розповів, що в рамках цієї місії Держдеп "сприятиме миру в усьому світі, тому що це наш національний інтерес".

При цьому він зазначив, що неминуче виникатимуть конфлікти, яким США прагнутимуть запобігати – але в жодному разі не на шкоду національній безпеці.

Під час слухань у Сенаті для затвердження Рубіо заявляв, що досягнення угоди про припинення бойових дій вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.

ЗМІ раніше повідомили, що понад десяток співробітників Держдепартаменту США, які обіймають високі посади, попросили піти зі своїх постів на тлі повернення Дональда Трампа на посаду президента.