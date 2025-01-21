Албания в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве и поддержке с Украиной присоединится к так называемой коалиции истребителей и поможет с подготовкой украинских летчиков.

Об этом говорится в тексте соглашения, опубликованном Офисом президента, пишет "Европейская правда".

В разделе, посвященном сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, указано, что "Албания сделает свой вклад в коалицию истребителей путем обеспечения подготовки украинских пилотов и технического персонала на английском языке".

Кроме того, обе страны проведут Стратегический диалог по вопросам политики в сфере обороны и безопасности на уровне руководящих должностных лиц и будут работать над "укреплением военного потенциала Украины".

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Также документ предусматривает сотрудничество Киева и Тираны в области оборонной промышленности, в сфере разведки и безопасности, безопасности на море, кибербезопасности, противодействия иностранным информационным вмешательствам и манипуляциям и тому подобное.

Напомним, образованная в 2023 году коалиция истребителей во главе с США, Данией и Нидерландами в прошлом году начала передавать Украине истребители F-16.

Сейчас Киев получил две партии истребителей от Дании, а также часть обещанных F-16 от Нидерландов.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама подписали двустороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке во вторник, 21 января.