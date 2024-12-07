Зеленский: Украина получила вторую партию истребителей F-16 от Дании

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в Украину уже прибыла вторая партия истребителей F-16 из тех, которые Украине передает Дания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своих соцсетях утром 7 декабря.

"Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. Это лидерство в защите жизни, которое отличает Данию... Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже бы удалось сделать невозможным российский террор", – заявил Зеленский.

The second batch of F-16s from Denmark has arrived in Ukraine. This is an example of leadership in defending lives that sets Denmark apart.



The aircraft from the first batch, provided by the Danish people, are already intercepting Russian missiles, saving our people’s lives and… Реклама: December 7, 2024

Он отметил, что это важное дополнительное усиление для защиты украинского неба и поблагодарил премьера Дании Метте Фредериксен и весь народ Дании.

Напомним, в середине ноября Фредериксен во время визита в Киев объявила, что Дания передала Украине первые шесть истребителей F-16 из 19, а следующие передадут еще двумя партиями.

В сентябре министр обороны Дании говорил, что Украина получит вторую партию датских истребителей до конца 2024 года.

Как известно, Дания совместно с Нидерландами возглавляет международную "коалицию истребителей „ в рамках формата "Рамштайн", координирующего усилия разных стран для усиления возможностей Воздушных сил Украины.