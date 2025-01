Украина и Албания заключили 10-летнее соглашение о сотрудничестве и поддержке

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама во вторник, 21 января, подписали двустороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сообщил в X (Twitter).

Соглашение о сотрудничестве и поддержке между Украиной и Албанией рассчитано на 10 лет и состоит из пяти частей: безопасность и оборона; политическое сотрудничество; гуманитарная помощь; сотрудничество на случай будущего нападения России; и заключительные положения.

Полный текст соглашения был опубликован на сайте Офиса президента.

I met with the Prime Minister of Albania, @ediramaal, in Davos. We signed an agreement on long-term cooperation and support between our countries.



Albania has been providing military and humanitarian assistance to Ukraine since the beginning of the full-scale invasion and it… pic.twitter.com/HMNSdeqmnX