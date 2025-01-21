Антизападный Джорджеску лидирует накануне повторных выборов президента Румынии

Ультраправый пророссийский кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску остается самым популярным кандидатом накануне повторных президентских выборов, которые пройдут в мае.

Как пишет "Европейская правда", это показал опрос общественного мнения, обнародованный в понедельник поздно вечером, его данные приводит агентство Reuters.

Опрос, проведенный социологической компанией Avangarde, показал, что в первом туре выборов, который состоится 4 мая, Джорджеску набрал бы 38% голосов.

Крин Антонеску – единый кандидат от проевропейского коалиционного правительства – получил бы 25% голосов. За ним с 17% следует мэр Бухареста Никушор Дан, заявивший, что может баллотироваться как независимый кандидат,.

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Элена Ласкони, лидер оппозиционного центристского Союза спасения Румынии, вышедшая в отмененный затем второй тур выборов вместе с Джорджеску, получила бы 6%.

В опросе приняли участие 1 354 человека в период с 10 по 16 января, погрешность составляет 2,6%.

Первый тур повторных президентских выборов в Румынии состоится 4 мая, а второй – 18 мая.

Остается неясным, будет ли разрешено Джорджеску снова баллотироваться на пост президента.

Напомним, в начале декабря Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Кэлина Джорджеску.

Джорджеску – антизападного кандидата, который неожиданно победил в первом туре выборов президента Румынии, – связали с кампанией иностранного вмешательства через TikTok.

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