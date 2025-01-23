Рютте: Мы должны донести Путину, что он не имеет права вето на чье-то членство в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намекнул, что считает недопустимыми уступки России в виде обещания, что Украину или какое-то другое государство не возьмут в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время панельной дискуссии на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Генсека спросили, каково будущее Украины в НАТО в контексте ожидаемых переговоров о прекращении российско-украинской войны.

"Есть обязательства, что Украина станет членом НАТО. Вопрос сейчас стоит о том, как именно это произойдет", – отметил Марк Рютте.

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Он акцентировал, что видит главной задачей для западных партнеров помочь Украине получить наилучшую переговорную позицию и позаботиться, чтобы потенциальное мирное соглашение обеспечило действительно надежный мир.

"И мы должны дать понять, что Владимир Владимирович Путин не имеет права вето и не имеет голоса относительно того, кто в будущем может стать членом НАТО. Только если он сам хочет в НАТО – но не думаю, что это так, так что ему нечего сказать по этому поводу. Мы должны очень четко донести это", – сказал Марк Рютте.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "ЕвроПравде" сказал, что Украина не откажется от вступления в НАТО и не воспримет заменители членства.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если новый президент США Дональд Трамп будет готов принять Украину в НАТО, другие страны тоже поддержали бы это решение.