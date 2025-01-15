Сибига: Украина не пойдет на уступки в вопросе вступления в НАТО во время переговоров о мире

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на уступки в вопросе права вступления в НАТО во время будущих переговоров о прекращении войны.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Сибига заверил, что позиция Киева относительно стремления вступить в НАТО является твердой, курс на вступление в НАТО давно закреплен в Конституции и за членство Украины в Альянсе выступает убедительное большинство украинского общества.

"Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО. Кроме того, полноправное членство Украины является для НАТО, извините за цинизм, также самым дешевым вариантом обеспечения европейской безопасности", – отметил он.

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"Мы уже проходили "альтернативные варианты". Мы видели, как провалился Будапештский меморандум. Создание любых "серых зон" приводит лишь к дальнейшим обострениям. Поэтому членство Украины в НАТО – это неизменный приоритет и единственная действенная гарантия безопасности для нашего государства", – подчеркнул Сибига.

Он поделился деталями разговора с иностранным коллегой, который в далеком 2008 году присутствовал на саммите в Бухаресте, где могли принять решение о предоставлении Украине и Грузии Плана действий по членству. По его словам, Путин тогда прямо угрожал европейским лидерам, что оккупирует Украину, если такое решение примут.

"Как мы знаем, тогда Альянс проявил слабость и историческую близорукость. И что мы увидели потом? Россия оккупировала Грузию, затем оккупировала и аннексировала Крым, а сейчас – имеем полномасштабную войну. Те ошибки недопустимо повторять. Нужны сильные решения, которые создадут стратегические гарантии трансатлантической безопасности. А это – членство Украины в НАТО", – подчеркнул Сибига.

Он добавил, что другие инструменты, в частности двусторонние соглашения по безопасности с партнерами, являются составляющей подготовки Украины к членству в НАТО и инструментом ее усиления, но не могут заменить членство.

Также Сибига заверил, что Украина не отказывалась от принципа не вести переговоры лично с правителем России Владимиром Путиным.

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