Президент Владимир Зеленский уверен, что его американский коллега Дональд Трамп может повлиять на то, вступит ли Украина в НАТО.

Об этом он сказал во время встречи с представителями Международного медиасовета в Давосе, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что изначально некоторые государства вели непрозрачную политику в отношении Украины и не поддерживали ее вступление в НАТО.

"Это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что проходили десятилетия, а Украина так и не стала членом НАТО. Это было нечестно", – подчеркнул он.

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Украинский президент акцентировал, что США и Германия имели слабую позицию относительно вступления Украины в НАТО и вели диалог с россиянами по этому вопросу.

Однако, по его мнению, они проиграли этот диалог, потому что всегда апеллируют к тому, что когда-то были договоренности с Россией.

"Я хотел бы выровнять уровень уважения других к Украине. И мы боремся за гарантии безопасности, мы хотим быть в НАТО, большинство стран НАТО нас поддерживают", – заявил он.

Зеленский акцентировал, что есть четыре страны, которые не поддерживают Украину в НАТО: США, Германия, Словакия и Венгрия.

"Однако все зависит от США. Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. Если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО – мы не будем в НАТО", – считает президент.

Недавно Зеленский заявил, что перспектива завершения войны или перемирия в Украине зависит от готовности Европы быть жестче в отношении России, и что без украинской армии Европа "не имеет шансов против России".

Министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью "ЕвроПравде" сказал, что Украина не откажется от вступления в НАТО и не воспримет заменители членства.