Десятки тысяч антиправительственных протестующих в Белграде в пятницу стояли молча перед зданием государственного телевидения РТС в течение 15 минут, чтобы почтить память жертв обвала крыши железнодорожного вокзала, в котором они обвиняют сербские власти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Протест организовали и провели студенты Белградского государственного университета, которые требуют привлечь к ответственности виновных в обрушении крыши, что привело к гибели более десятка человек.

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Братья-близнецы Лазарь и Лука Стояковичи, активисты факультета организационных наук Белградского университета, были названы проправительственной газетой Vecernje Novosti лидерами протеста, которым платит хорватская спецслужба.

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Их паспорта, фотографии и личные данные были опубликованы в газете. Но Лазарь и Лука не испугались и продолжали протестовать. В пятницу они были среди протестующих перед зданием РТС.

"Коррупция проникла во все слои нашего общества, и это главная причина обвала крыши и гибели 15 человек", – сказал Лука Стоякович, объясняя, почему они протестуют.

"Основная проблема в том, что здесь нет системы, один человек принимает все решения", – сказал Лазарь Стоякович.

Студенты обвиняют правящую Сербскую прогрессивную партию (СНП) президента Александара Вучича в коррупции и кумовстве, что он и партия отрицают.

Студенты государственных университетов в Белграде, Крагуеваце и Нише уже несколько недель блокируют занятия, требуя обнародования всех документов, касающихся реконструкции вокзала, а также уголовного преследования должностных лиц, ответственных за катастрофу.

Ежедневно они блокируют движение перед своими факультетами на 15 минут, чтобы почтить память 15 жертв.

Бетонный навес недавно отремонтированной крыши вокзала в Новом Саде обвалился 1 ноября, в результате чего 14 человек погибли и трое получили ранения. Позже один из пострадавших скончался.

Тысячи антиправительственных протестующих в Белграде в воскресенье, 12 января, вышли на митинг с целью почтить память 15 жертв трагедии.

На этом фоне президент Сербии Александар Вучич обратился к оппозиции с просьбой потребовать проведения так называемого консультативного референдума, чтобы определить, какую поддержку он имеет среди граждан.

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