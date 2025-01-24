Сенат США утвердил Рэтклиффа на должности директора ЦРУ

Сенат США утвердил кандидатуру Джона Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

За это решение проголосовали 74 сенаторов, против были 25.

Джон Рэтклифф Реклама: фото: АР

Республиканцы надеялись утвердить его кандидатуру до вечера вторника или среды, но демократы в последнюю минуту заблокировали процесс. Рэтклиффу удалось в значительной степени успокоить ряд демократов, и члены Демпратии в конце концов проголосовали "за", считая его серьезным кандидатом.

Во время слушаний по утверждению Рэтклифф обещал демократам, что будет сохранять ЦРУ аполитичным и не будет увольнять ни одного сотрудника агентства из-за политических предпочтений или оппозиции к президенту.

Он также получил высокие оценки обеих партий за свою позицию по Китаю, будучи давним сторонником борьбы с Коммунистической партией Китая.

Рэтклифф, бывший конгрессмен Техаса, занимал должность директора Национальной разведки с 2020 по 2021 год во время первого срока Трампа. Рэтклифф был ключевым защитником Трампа во время первой процедуры импичмента в Палате представителей.

Голосование состоялось после того, как Сенат единогласно утвердил госсекретаря Марко Рубио и официально сформировал половину первоначальной команды Трампа по национальной безопасности.

Сенат также с минимальным перевесом поддержал назначение Пита Гегсета главой Пентагона во время процедурного голосования, окончательное его утверждение ожидается в пятницу.