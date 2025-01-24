Суд временно заблокировал указ о гражданстве по рождению, Трамп обещает оспаривать

В четверг, 23 января, федеральный судья временно запретил администрации нового американского президента Дональда Трампа выполнять указ об ограничении права на автоматическое получение гражданства по рождению в Соединенных Штатах, назвав его "абсолютно неконституционным".

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на решение судьи, передает "Европейская правда".

Окружной судья США Сиэтла Джон Кугенур выдал временный судебный запрет по требованию четырех штатов – Вашингтона, Аризоны, Иллинойса и Орегона, – который препятствует выполнению указа администрацией. Трамп подписал приказ в понедельник, 20 января, в свой первый день на посту президента.

Как пишет агентство, судья Кугенур нанес первое юридическое поражение жесткой иммиграционной политике, которая является одним из центральных элементов второго президентского срока Трампа.

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"Очевидно, что мы подадим апелляцию", – сказал Трамп о решении Кугенура.

Указ Трампа предписывал американским ведомствам отказываться признавать гражданство детей, рожденных в США, если ни мать, ни отец не являются гражданами США или законными постоянными резидентами.

Приказ Кугенура запрещает введение политики Трампа по всей стране в течение 14 дней, пока судья рассматривает вопрос о выдаче долгосрочного предварительного судебного запрета. Он заслушает аргументы относительно того, стоит ли это делать, 6 февраля.

"Мне трудно понять, как член коллегии адвокатов может однозначно утверждать, что этот указ является конституционным", – цитирует агентство слова судьи адвокату Министерства юстиции США, который защищал указ Трампа.

Отметим, Трамп совершил обещанный шквал исполнительных действий в первый день своего правления, отменив десятки решений своего предшественника Джо Байдена.

Также он помиловал почти всех 1500 человек, обвиняемых в связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года.