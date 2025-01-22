У США суд розгляне оскарження указу Трампа щодо громадянства за правом народження

У четвер, 23 січня, суд Сіетла розгляне указ президента США Дональда Трампа про громадянство за правом народження після того, як прокурори кількох штатів подали відповідні позови до суду.

Про це повідомляє ABC News, пише "Європейська правда".

Як зазначається, генеральні прокурори Аризони, Орегону, Вашингтона та Іллінойсу подали до суду на Трампа через указ, який, за їх словами, позбавить виборчих прав понад 150 000 немовлят щорічно.

Відтак у четвер, 23 січня, о 10:00 відбудеться засідання про видання тимчасового заборонного судового наказу щодо указу Трампа відбудеться під головуванням окружного судді Джона Коенура.

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"Президент Трамп і федеральний уряд тепер намагаються нав'язати сучасну версію Дреда Скотта. Але ніщо в Конституції не дає президенту, федеральним агентствам або будь-кому повноважень накладати умови на надання громадянства особам, які народилися в Сполучених Штатах", – йдеться в позовах генеральних прокурорів.

Зазначимо, Трамп здійснив обіцяний шквал виконавчих дій у перший день свого правління, скасувавши десятки рішень свого попередника Джо Байдена.

Також він помилував майже всіх 1500 осіб, звинувачених у зв'язку з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.