Мерц заявил, что Украина должна победить и вернуть себе всю территорию

Лидер консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что прекращение войны России против Украины будет одним из его стратегических приоритетов в случае избрания канцлером.

Об этом он заявил на мероприятии в Берлине в четверг, 23 января, цитирует Der Spiegel, пишет "Европейская правда".

Как передает издание, Мерц пообещал Украине, что продолжит поддержку. Он отметил, что прекращение агрессивной войны России против Украины будет одним из стратегических приоритетов возглавляемого им правительства.

Он акцентировал, что Украина должна "выиграть войну".

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"Победа означает восстановление территориальной целостности с демократически легитимным правительством, осуществляющим собственный государственный суверенитет", – сказал Мерц.

По его словам, Украина также должна быть свободной в выборе своих политических и военных альянсов.

Кандидат в немецкие канцлеры не стал прямо комментировать споры вокруг возможного пакета помощи в размере 3 млрд евро для финансирования дальнейших поставок вооружений.

Как и действующий канцлер Олаф Шольц, Мерц заявил, что Германия не должна становиться стороной войны.

ХДС/ХСС включил поддержку Украины и обещание расширения санкций против России в свою предвыборную программу.

На встрече с Мерцом в декабре президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Германии "усиления украинской дальнобойности".

А 21 января Мерц и Зеленский обсудили, как в дальнейшем приближать справедливый мир для Украины, а также глобальные вызовы и ситуацию на фронте.

О том, кем является Фридрих Мерц, читайте в статье Мерц придет, порядок наведет? Что известно о политике, который должен стать новым канцлером Германии.