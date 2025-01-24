У Трампа предположили, что может заставить Россию к переговорам по войне в Украине

Будущий спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что более жесткие меры воздействия на российскую нефтяную промышленность могут заставить Кремль к переговорам по урегулированию развязанной им войны.

Заявление Келлога приводит AP, сообщает "Европейская правда".

По его словам, мировое сообщество не сможет заставить Россию прекратить войну, просто помогая Украине одерживать победы на поле боя.

Представитель Трампа отметил, что Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти.

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"А что если снизить цену до 45 долларов за баррель, что, по сути, является исходной точкой безубыточности?", – сказал он в эфире телеканала Fox News.

Кэллог ранее заявлял, что ставит своей целью в течение 100 дней с инаугурации нового президента попытаться найти решение нынешней полномасштабной войны.

Он также анонсировал визиты, чтобы выслушать позицию сторон полномасштабной войны. Сообщалось также, что он должен был приехать в Киев в январе, но визит отложили.

Что известно об этом человеке – читайте в статье "Европейской правды" о Ките Келлоге, спецпредставителе Трампа по Украине.