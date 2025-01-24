У Трампа припустили, що може змусити Росію до переговорів щодо війни в Україні

Майбутній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що жорсткіші заходи впливу на російську нафтову промисловість можуть змусити Кремль до переговорів щодо врегулювання розв’язаної ним війни.

Заяву Келлога наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, світова спільнота не зможе змусити Росію припинити війну, просто допомагаючи Україні здобувати перемоги на полі бою.

Представник Трампа зазначив, що Росія отримує мільярди доларів від продажу нафти.

Реклама:

"А що якщо знизити ціну до 45 доларів за барель, що, по суті, є вихідною точкою беззбитковості?", – сказав він в ефірі телеканалу Fox News.

Келлог раніше заявляв, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення нинішньої повномасштабної війни.

Він також анонсував візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни. Повідомлялось також, що він мав приїхати до Києва у січні, але візит відклали.

Що відомо про цю людину – читайте в статті "Європейської правди" про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України.